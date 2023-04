Projection : « Une belle équipe » Salle Jean Renoir Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Projection : « Une belle équipe » Salle Jean Renoir, 25 avril 2023, Martigues. Projection : « Une belle équipe » Mardi 25 avril, 18h30 Salle Jean Renoir Entrée libre, sans inscription « Une belle équipe », Mohamed Hamidi, 2020, 1h35. Après une bagarre, toute l’équipe de foot de Clourrières est suspendue jusqu’à la fin de la saison. Afin de sauver ce petit club du Nord qui risque de disparaître, le coach décide de former une équipe composée exclusivement de femmes pour finir le championnat. Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-25T18:30:00+02:00 – 2023-04-25T20:15:00+02:00

2023-04-25T18:30:00+02:00 – 2023-04-25T20:15:00+02:00 lumières de femmes cinéma

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Salle Jean Renoir Adresse Allée Jean Renoir 13500 Martigues Ville Martigues Departement Bouches-du-Rhône Lieu Ville Salle Jean Renoir Martigues

Salle Jean Renoir Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Projection : « Une belle équipe » Salle Jean Renoir 2023-04-25 was last modified: by Projection : « Une belle équipe » Salle Jean Renoir Salle Jean Renoir 25 avril 2023 Martigues Salle Jean Renoir Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône