Projection : « Mauvaises Filles » Salle Jean Renoir, 23 avril 2023, Martigues. Projection : « Mauvaises Filles » Dimanche 23 avril, 15h30 Salle Jean Renoir Entrée libre et sans inscription SOCIÉTÉ | TÉMOIGNAGE En présence d’Éveline Le Bris, présidente de l’association Les Filles du Bon Pasteur et d’Éliane Boos. Débat suivi d’une évasion musicale interprétée par le duo féminin « Odyssées ». Avec la participation du Site Pablo Picasso, conservatoire de musique et de danse. PROJECTION « Mauvaises Filles », Emerance Dubas, 2022, 1h11. Insoumises, rebelles, incomprises ou simplement mal-aimées, comme tant d’autres femmes, Édith, Michèle, Éveline et Fabienne ont été placées en maison de correction à l’adolescence. Aujourd’hui, portée par une incroyable force de vie, chacune raconte son histoire et révèle le sort bouleversant réservé à ces « Mauvaises Filles » jusqu’à la fin des années 1970 en France. Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

