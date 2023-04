Projection : « Million dollar baby » Salle Jean Renoir Martigues Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Projection : « Million dollar baby » Salle Jean Renoir, 16 avril 2023, Martigues. Projection : « Million dollar baby » Dimanche 16 avril, 15h30 Salle Jean Renoir Entrée libre et gratuite. DÉMONSTRATION I MMA, Mixed Martial Arts I Témoignages de combattantes. CONCERT DE RAP I Collectif MGMR en présence de Malal Camara et ses jeunes auteurs-interprètes. PROJECTION I « Million dollar baby », Clint Eastwood, 2005, 2h12. Rejeté depuis longtemps par sa fille, l’entraîneur Frankie Dunn s’est replié sur lui-même et vit dans un désert affectif, en évitant toute relation. Le jour où Maggie Fitzgerald, pousse la porte de son gymnase à la recherche d’un coach, elle n’amène pas seulement avec elle sa jeunesse et sa force, mais aussi une histoire jalonnée d’épreuves, et d’une seule exigence : monter sur le ring. Entrée libre et gratuite. Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir 13500 Martigues Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-16T15:30:00+02:00 – 2023-04-16T18:30:00+02:00

2023-04-16T15:30:00+02:00 – 2023-04-16T18:30:00+02:00 cinéma sport

