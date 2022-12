LA SEANCE DE PROSPER Salle Jean Renoir, 19 janvier 2023, Martigues.

LA SEANCE DE PROSPER Jeudi 19 janvier 2023, 18h30 Salle Jean Renoir

Entrée libre

Par cette séance mensuelle, la Cinémathèque Gnidzaz donne à voir et à partager ses collections. Elle remercie tout particulièrement les donateurs et déposants qui lui font confiance.

Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir Paradis Saint Roch Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

Un programme unique, original et convivial à partir des collections de la Cinémathèque Gnidzaz – Martigues.

Prosper ou les sept péchés capitaux, Canal Maritima, 1996, 8mn

Prosper Gnidzaz, le cinéphile était aussi pâtissier/chocolatier dans la rue de la République sur le quartier de l’Ile. Devant les caméras de Canal Maritima, il dévoile, accompagné de son apprenti, les secrets de fabrication de ses chocolats.

Autour d’un film, Charles Gérard, Michel Deville, 1957, 30mn

Ami de Jean-Paul Belmondo, Charles Gérard a d’abord été réalisateur dans les années 1960, avant de devenir acteur dans les années 1970, dans Le Voyou de Claude Lelouch, L’Animal de Claude Zidi , Flic ou Voyou et Le Guignolo de Georges Lautner.

A ses débuts, Michel Deville est l’assistant d’Henri Decoin. Il collabore ainsi à treize films de Decoin dont Razzia sur la chnouff, Folies Bergères et La chatte. Fort de son expérience sur des tournages de films aux genres différents, il co-réalise son premier film Une balle dans le canon avec Charles Gérard.

Dans Autour d’un film, Charles Gérard et Michel Deville proposent une sorte de bonus, de supplément sur le film Tous peuvent me tuer d’Henri Decoin, tourné à Marseille en 1957.

Justin de Martigues, Vincent Martorana, 1983, 15mn

Parti de Martigues en 1911 pour accomplir son service militaire dans la marine, Auguste Justin revint aveugle et pensionné de guerre. Dans les années 50, il installa le « Musée Justin », collection hétéroclite d’objets érotiques et de photos pornographiques qu’il nommait joliment « ma maison de tolérance de papier » et qu’il fit visiter pendant 20 ans. Lieu de rendez-vous des vieux pêcheurs, amis de Justin, le musée déclina avec la mort de ces derniers. Auguste Justin est mort à son tour en février 1983, à l’âge de 91 ans.



