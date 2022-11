L’HISTOIRE DU CINEMA POUR TOUS Salle Jean Renoir Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

L’HISTOIRE DU CINEMA POUR TOUS Salle Jean Renoir, 16 décembre 2022, Martigues. L’HISTOIRE DU CINEMA POUR TOUS Vendredi 16 décembre, 15h00 Salle Jean Renoir

Le féminin au cinéma présenté par Laura Vichi, historienne du cinéma. En partenariat avec l’U.MT.L Salle Jean Renoir Allée Jean Renoir Paradis Saint Roch Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Alice Guy ou l’enfance du cinéma, Florida Sadki, 1996

Selon l’historien Francis Lacassin, le premier film d’Alice Guy, « La Fée aux choux », tourné en 1896, est antérieur de quelques mois à l’activité de Méliès. Entrée chez Gaumont par la petite porte, la première femme réalisatrice de l’histoire du cinéma, bien que décorée, mourra sans avoir revu une seule copie de ses films – dont ce documentaire propose un large panorama.

