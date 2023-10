Grand loto Salle Jean Planage Val-de-Scie, 22 octobre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Le Foyer rural organise un loto !

1300€ de bons d’achats et de filets garnis vous y attendent !

Ouverture des portes à 14h!

Buvette, tombola et gâteaux.

2023-10-22 14:00:00 fin : 2023-10-22 17:00:00. .

Salle Jean Planage route d’Auffay

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



The Foyer rural is organizing a lottery!

1300? worth of vouchers and snacks await you!

Doors open at 2pm!

Refreshments, tombola and cakes

¡El Foyer Rural organiza una lotería!

¡Te esperan 1300? en vales de compra y redes del tesoro!

Las puertas se abren a las 14.00 horas

Refrescos, tómbola y pasteles

Das Foyer rural organisiert ein Lotto!

1300? an Einkaufsgutscheinen und Netzen warten auf Sie!

Die Türen werden um 14 Uhr geöffnet!

Getränke, Tombola und Kuchen

