Sortie Champignon Salle Jean Planage Val-de-Scie, 8 octobre 2023, Val-de-Scie.

Val-de-Scie,Seine-Maritime

Rendez-vous à la salle Planage à Cressy pour un départ à 9h en direction de la forêt d’Eawy!

Prenez votre panier et un couteau !

Retour prévu vers 12h, emportez votre pique-nique, l’apéritif sera offert !.

2023-10-08 08:30:00 fin : 2023-10-08 12:00:00. .

Salle Jean Planage

Val-de-Scie 76720 Seine-Maritime Normandie



Meet at the Salle Planage in Cressy for a 9am departure for the Eawy forest!

Bring your basket and a knife!

We’ll be back at around 12 p.m. Bring your own picnic, and the aperitif will be on us!

Encuentro en la Salle Planage de Cressy para salir a las 9.00 h hacia el bosque de Eawy

Lleve su cesta y un cuchillo

Volveremos hacia las 12h, así que trae un picnic y el aperitivo corre de nuestra cuenta

Wir treffen uns am Salle Planage in Cressy und starten um 9 Uhr in Richtung des Waldes von Eawy!

Nehmen Sie Ihren Korb und ein Messer mit!

Die Rückkehr ist für 12 Uhr geplant. Nehmen Sie Ihr Picknick mit, der Aperitif wird angeboten!

