[Atelier marionnettes] Autour de Dans ta valise Salle Jean-Paul Villain Petit-Caux, 25 novembre 2023, Petit-Caux.

Petit-Caux,Seine-Maritime

Cet atelier sera l’occasion de manipuler une petite marionnette que vous aurez créée, tout cela en compagnie des deux interprètes du spectacle Anaïs Aubry et St Félix !

> Réservation obligatoire, dès 4 ans..

2023-11-25 14:00:00 fin : 2023-11-25 . .

Salle Jean-Paul Villain

Petit-Caux 76630 Seine-Maritime Normandie



This workshop will give you the opportunity to manipulate a small puppet of your own creation, in the company of the show?s two performers, Anaïs Aubry and St Félix!

> Reservations essential, ages 4 and up.

Este taller le dará la oportunidad de manipular una pequeña marioneta creada por usted, en compañía de los dos intérpretes del espectáculo, Anaïs Aubry y St Félix

> Imprescindible reservar, a partir de 4 años.

Dieser Workshop bietet die Gelegenheit, eine kleine Marionette, die Sie selbst kreiert haben, zu manipulieren, und das alles in Begleitung der beiden Darsteller des Stücks Anaïs Aubry und St Félix!

> Reservierung erforderlich, ab 4 Jahren.

