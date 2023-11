GOÛTER DE SAINT NICOLAS – SERVIAN salle Jean Moulin Servian, 3 décembre 2023, Servian.

Servian,Hérault

Venez nombreux avec vos enfants pour vivre une journée exceptionnelle pleine de magie, de surprises et de souvenirs inoubliables avec Saint Nicolas. Partagez la nouvelle et faites de cet événement un moment inoubliable pour la communauté de Servian !.

2023-12-03 14:00:00 fin : 2023-12-03 18:00:00. .

salle Jean Moulin

Servian 34290 Hérault Occitanie



Come along with your children for an exceptional day full of magic, surprises and unforgettable memories with Saint Nicolas. Share the news and make this an unforgettable event for the Servian community!

Ven con tus hijos a pasar un día excepcional lleno de magia, sorpresas y recuerdos inolvidables con San Nicolás. ¡Comparte la noticia y haz que sea un acontecimiento inolvidable para la comunidad serviana!

Kommen Sie zahlreich mit Ihren Kindern, um einen außergewöhnlichen Tag voller Magie, Überraschungen und unvergesslicher Erinnerungen mit dem Heiligen Nikolaus zu erleben. Teilen Sie die Nachricht und machen Sie dieses Ereignis zu einem unvergesslichen Moment für die Gemeinde von Servian!

Mise à jour le 2023-11-24 par OT BEZIERS MEDITERRANEE