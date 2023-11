Festival des Solidarités – concert Salle Jean Moulin Saint-Denis-Lanneray, 25 novembre 2023, Saint-Denis-Lanneray.

Saint-Denis-Lanneray,Eure-et-Loir

Le Festival des Solidarités revient les 21, 22, 23 et 25 novembre 2023 sur le thème de la Souveraineté Alimentaire..

2023-11-25 fin : 2023-11-25 22:30:00. .

Salle Jean Moulin

Saint-Denis-Lanneray 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire



The Festival des Solidarités returns on November 21, 22, 23 and 25 2023 on the theme of Food Sovereignty.

El Festival des Solidarités vuelve los días 21, 22, 23 y 25 de noviembre de 2023 con el tema de la Soberanía Alimentaria.

Das Festival der Solidarität kehrt am 21., 22., 23. und 25. November 2023 mit dem Thema Ernährungssouveränität zurück.

Mise à jour le 2023-11-18 par OT CHATEAUDUN