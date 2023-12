Marché de Noël Salle Jean Moulin & Place du 18 Juin La Palme Catégories d’Évènement: Aude

– Animations

– Animation musicale

– Arrivée du Père Noël

– Exposants Artisans de qualité

– Repas de Noël (Apéritif muscat de Noël et foie gras). Accès PMR : Salle et WC adaptés Salle Jean Moulin & Place du 18 Juin 11480, La Palme, Rue des Palmiers La Palme 11480 Aude Occitanie [{« type »: « link », « value »: « https://www.cotedumidi.com/sit/fmalar011v51205l-marche-de-noel/ »}] Accès depuis l’avenue principale (Avenue de la Mer) Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Marché de Noël

Dimanche 10 décembre, 09h30 à 18h00

Salle Jean Moulin & Place du 18 Juin
11480, La Palme, Rue des Palmiers
Aude Occitanie

Accès depuis l'avenue principale (Avenue de la Mer)

