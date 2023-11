Balàlafac Salle Jean Moulin de l’Université Paul Valery Montpellier 3, Montpellier (34), 5 décembre 2023, .

Balàlafac Mardi 5 décembre, 18h30 Salle Jean Moulin de l’Université Paul Valery Montpellier 3, Montpellier (34) gratuit -inscription obligatoire

Le Balàlafac #1 c’est un chouette petit bal folk au coeur du campus Paul Valéry Montpellier 3, fac de Lettres, Arts, Langues et Sciences humaines et sociales (qui, paraît-il, a accueilli de nombreux bals sauvages par le passé)

tout part de l’intention d’initier la communauté étudiante aux joies des bals folk ! un groupe de musique enchanteur + une belle salle ! il ne manque que vous ! venez ça sera chouette !

18h30-19h30 : pour les débutant·e·s Initiation aux danses trad./folk par Helena et Lorraine (les danseur·euse·s confirmé·e·s sont les bienvenus !)

20h : bal folk avec le groupe Come Chez Vous : Simon Doué à l’accordéon et Lucile Marsac au quinton, pour accompagner vos plus beaux pas de danse.

Gratuit mais inscription obligatoire pour les non-étudiant·e·s (jauge et sécurité) c’est par ici : https://balalafac.eventbrite.fr

une consigne sera à disposition.

la salle est située au coeur du campus. cf plan. Ne pas se garer dans l’enceinte du campus (sinon vous n’arriverez pas à ressortir, on vous aura prévenu ;-) )

Salle Jean Moulin de l’Université Paul Valery Montpellier 3, Montpellier (34) Route de Mende

2023-12-05T18:30:00+01:00 – 2023-12-05T22:30:00+01:00

