Will Barber + Matt Van T. Samedi 3 juin, 20h00 Salle Jean Monnet, place de l'Europe, Herlies 5€ Will Barber (Blues – FR)

Salopette, tatouages et barbe soigneusement taillée, Will Barber incarne à merveille l’atmosphère à la croisée du blues, de la country et du rock folk qu’il joue, guitare sur les genoux. Révélé par l’émission The Voice, la force tranquille de Will Barber plonge immédiatement le public dans l’ambiance typique du bayou du sud de la Louisiane. Dépaysement garanti ! Matt Van T. (Folk – FR)

Authentique one-man-band équipé d'une valise à percussions, d'une guitare, d'un harmonica et d'une voix plaquée chrome, Matt Van T. c'est un savoureux mélange de musique country. Efficace comme un tube de Honky-tonk ronflant dans un vieux transistor, épique comme un hymne d'Outlaw, rural et fiévreux tel un shoot de Hillbilly à la crème de bourbon !

