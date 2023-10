Semaine de l’Environnement Salle Jean Monnet / Médiathèque / Salle Mistral / Déchetterie / Place de la Poste Meyreuil, 17 octobre 2023, Meyreuil.

Meyreuil,Bouches-du-Rhône

Nouveau rendez-vous en octobre avec la semaine de l’environnement : différents acteurs (institutions, associations, sociétés…) proposent ainsi des animations thématiques gratuites avec comme point commun la sensibilisation au développement durable..

2023-10-17 20:00:00 fin : 2023-10-21 22:00:00. .

Salle Jean Monnet / Médiathèque / Salle Mistral / Déchetterie / Place de la Poste

Meyreuil 13590 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



A new event in October is Environment Week, when a wide range of players (institutions, associations, companies, etc.) offer free themed events, with the common theme of raising awareness of sustainable development.

Un nuevo acontecimiento en octubre es la Semana del Medio Ambiente, durante la cual diversos agentes (instituciones, asociaciones, empresas, etc.) ofrecen actos temáticos gratuitos destinados a sensibilizar sobre el desarrollo sostenible.

Im Oktober findet die Umweltwoche statt: Verschiedene Akteure (Institutionen, Verbände, Unternehmen usw.) bieten kostenlose thematische Veranstaltungen an, deren gemeinsamer Nenner die Sensibilisierung für nachhaltige Entwicklung ist.

Mise à jour le 2023-10-13 par Office de Tourisme d’Aix en Provence