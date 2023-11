Danse – P.I.E.D Format de poche Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 16 avril 2024, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

N’a-t-on jamais été surpris/e de l’énergie déployée par les enfants pour se mettre debout, faire leurs premiers pas, se déplacer, courir sans calcul, sans objectif particulier que le simple plaisir de le faire ? A partir de 4 ans. Réserver.

2024-04-16 fin : 2024-04-16 . EUR.

Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Has it ever amazed us how much energy children put into standing up, taking their first steps, moving around and running without any calculation, with no particular objective other than the simple pleasure of doing it? For ages 4 and up. Book

¿Nos ha sorprendido alguna vez la energía que ponen los niños para ponerse de pie, dar sus primeros pasos, desplazarse y correr sin ningún cálculo, sin otro objetivo particular que el simple placer de hacerlo? A partir de 4 años. Reserve ahora

Ist es nicht erstaunlich, wie viel Energie Kinder aufwenden, um aufzustehen, die ersten Schritte zu machen, sich zu bewegen, zu rennen, ohne Berechnung und ohne ein bestimmtes Ziel, außer der Freude daran? Ab einem Alter von 4 Jahren. Buchen

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère