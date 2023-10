Pioche à musique,pioche à poèmes Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 24 mars 2024, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Poésie et musique : deux comédiens et une pianiste. De courts poèmes entrecoupés de comptines. Au rythme de ceux-ci les enfants piochent des images qui dévoilent le titre des poèmes interprétés au fur et à mesure. A partir de 6 ans.

2024-03-24 fin : 2024-03-24 . EUR.

Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Poetry and music: two actors and a pianist. Short poems interspersed with nursery rhymes. To the rhythm of the rhymes, children pick out images that reveal the titles of the poems as they are performed. Ages 6 and up

Poesía y música: dos actores y un pianista. Poemas cortos intercalados con rimas infantiles. Al ritmo de las rimas, los niños eligen imágenes que revelan los títulos de los poemas a medida que se interpretan. A partir de 6 años

Poesie und Musik: zwei Schauspieler und eine Pianistin. Kurze Gedichte, die von Reimen unterbrochen werden. Im Rhythmus dieser Lieder ziehen die Kinder Bilder, die den Titel der Gedichte, die nach und nach vorgetragen werden, enthüllen. Ab 6 Jahren

Mise à jour le 2023-10-28 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère