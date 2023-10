Mes biens chères soeurs – Chansons Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 15 mars 2024, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Un spectacle pensé comme un billet musical et conté, billet doux, billet joyeux et naïf, très naïf mais pas tant que ça… Un voyage pour tous : ceux qui ont connu les années 60 et les autres ! Réserver.

2024-03-15 fin : 2024-03-15 . EUR.

Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A show conceived as a musical and storytelling ticket, a sweet ticket, a joyful and naive ticket, very naive but not that naive? A journey for all: those who knew the 60s and those who didn’t! Book now

Un espectáculo concebido como un billete musical y cuentacuentos, un billete dulce, un billete alegre e ingenuo, muy ingenuo pero no tanto? Un viaje para todos: ¡los que conocieron los años 60 y los que no! Reserve ahora

Eine Aufführung, die wie ein musikalisches und erzähltes Ticket gedacht ist, ein süßes Ticket, ein fröhliches Ticket und naiv, sehr naiv, aber nicht so naiv? Eine Reise für alle: diejenigen, die die 60er Jahre erlebt haben, und alle anderen! Buchen Sie

