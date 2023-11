Les Rencards Pop Rock Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 9 mars 2024, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

L’antenne Vallée Vézère du Conservatoire à Rayonnement Départemental propose une journée ateliers(voix, présence sur scène, technique…) pour les groupes de Musiques Actuelles des secteurs Vallée Vézère et Sarladais..

2024-03-09 fin : 2024-03-09 . EUR.

Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The Vallée Vézère branch of the Conservatoire à Rayonnement Départemental is offering a day of workshops (voice, stage presence, technique…) for contemporary music groups from the Vallée Vézère and Sarladais sectors.

La sección de Vallée Vézère del Conservatorio de Rayonnement Departamental propone una jornada de talleres (voz, presencia escénica, técnica, etc.) para grupos de música contemporánea de los sectores de Vallée Vézère y Sarladais.

Die Antenne Vallée Vézère des Conservatoire à Rayonnement Départemental bietet einen Tag lang Workshops (Stimme, Bühnenpräsenz, Technik…) für Gruppen für aktuelle Musik aus den Sektoren Vallée Vézère und Sarladais an.

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère