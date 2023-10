Le Conte d’Hermo : une relique d’hier Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 19 janvier 2024, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Concert dessiné/jazz. Venez découvrir le 4ème opus du Obradovic-Tixier duo. Un univers singulier d’électronique mêlé d’acoustique, de jazz, d’électro, de pop, de classique et de Trip Hop. Réserver.

2024-01-19 fin : 2024-01-19 . EUR.

Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Concert dessininé/jazz. Come and discover the 4th opus from the Obradovic-Tixier duo. A singular universe of electronic mixed with acoustic, jazz, electro, pop, classical and Trip Hop. Book

Concierto de dibujo y jazz. Venga a descubrir la 4ª obra del dúo Obradovic-Tixier. Un universo singular de electrónica mezclada con acústica, jazz, electro, pop, clásica y Trip Hop. Reserve ahora

Gezeichnetes Konzert/Jazz. Entdecken Sie das vierte Werk des Duos Obradovic-Tixier. Ein einzigartiges Universum aus Elektronik, vermischt mit Akustik, Jazz, Elektro, Pop, Klassik und Trip Hop. Buchen Sie

Mise à jour le 2023-10-27 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère