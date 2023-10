Théâtre – Le portable et le tapis Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 8 décembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

Un vagabond musicien, un sdf, un passant antipathique et une bourgeoise nous entraînent avec eux, chacun avec leur part de mystère. Par la troupe Las Comédies. Réserver.

2023-12-08 fin : 2023-12-09 . EUR.

Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



A wandering musician, a homeless man, an unsympathetic passer-by and a bourgeoise take us with them, each with their own share of mystery. By the Las Comédies troupe. Book now

Un músico errante, un vagabundo, un transeúnte antipático y una burguesa nos acompañan, cada uno con su parte de misterio. A cargo de la compañía Las Comédies. Reserve ahora

Ein musikalischer Vagabund, ein Obdachloser, ein unsympathischer Passant und eine Bürgerin ziehen uns mit sich, jeder mit seinem Teil des Geheimnisses. Von der Theatergruppe Las Comédies. Buchen

Mise à jour le 2023-10-26 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère