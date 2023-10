Théâtre – Promotion randonnée Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 2 décembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

« […]Gilbert, ‘ Président ‘ d’entreprise, a une nouvelle marotte… entraîner son équipe dans une randonnée en montagne, afin de ‘ resserrer les liens ‘. Mais est-ce la vraie raison ? » 21h (samedi) et 15h (dimanche). Par la troupe l’Atelier d’à côté de l’ALM. Réserver.

2023-12-02 fin : 2023-12-03 . EUR.

Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« […]Gilbert, ? President? of a company, has a new hobby… taking his team for a hike in the mountains, in order to « strengthen ties ». But is this the real reason? » 9pm (Saturday) and 3pm (Sunday). By the ALM troupe l’Atelier d’à côté. Book now

« Gilbert, ? Presidente? de una empresa, tiene una nueva afición… llevar a su equipo de excursión a la montaña para « estrechar lazos ». Pero, ¿es ésa la verdadera razón? » 21.00 h (sábado) y 15.00 h (domingo). A cargo de la compañía ALM l’Atelier d’à côté. Reserve ahora

« […]Gilbert, ? Präsident? eines Unternehmens, hat eine neue Marotte… sein Team auf eine Bergwanderung mitnehmen, um ? die Bande zu festigen? Aber ist das der wahre Grund? » 21 Uhr (Samstag) und 15 Uhr (Sonntag). Von der Theatergruppe L’Atelier d’à côté der ALM. Buchen

