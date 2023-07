Festival l’Oghmac – Grobianus Salle Jean Macé Montignac-Lascaux, 15 septembre 2023, Montignac-Lascaux.

Montignac-Lascaux,Dordogne

La Compagnie Oghma épure la tragédie, la condense en une heure et la raconte à trois personnages. Costumes d’époque et éclairage à la bougie plongent dans le XVIIe siècle et les amours de Louis XIV qui ont inspiré la pièce. Réserver.

2023-09-15

Salle Jean Macé

Montignac-Lascaux 24290 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Compagnie Oghma strips the tragedy down to its essentials, condensing it into an hour and recounting it with three characters. Period costumes and candlelight plunge us into the 17th century and the love affairs of Louis XIV that inspired the play. Book

La Compagnie Oghma reduce la tragedia a lo esencial, condensándola en una hora y contándola con tres personajes. El vestuario de época y la luz de las velas nos trasladan al siglo XVII y a los amores de Luis XIV que inspiraron la obra. Reserve ahora

Die Compagnie Oghma entschlackt die Tragödie, verdichtet sie auf eine Stunde und erzählt sie mit drei Personen. Zeitgenössische Kostüme und Kerzenlicht versetzen Sie in das 17. Jahrhundert und die Liebesaffären Ludwigs XIV, die das Stück inspiriert haben. Buchen Sie

