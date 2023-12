Vœux du Maire Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Vœux du Maire Salle Jean Lurçat Bègles, 19 janvier 2024, Bègles. Vœux du Maire Vendredi 19 janvier 2024, 19h00 Salle Jean Lurçat Inscription par téléphone au 05 56 49 88 88 ou par mail invitation@mairie-begles.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-01-19T19:00:00+01:00 – 2024-01-19T22:00:00+01:00 À l’occasion de la nouvelle année, Clément Rossignol Puech, Maire de Bègles, Vice-président de Bordeaux Métropole, le conseil municipal et le personnel municipal sont heureux de vous convier :

À la cérémonie des vœux du Maire, aux forces vives, aux Béglaises et aux Béglais.

Vendredi 19 janvier à 19h, salle Jean Lurçat. Les places étant limitées, merci de confirmer votre présence avant le vendredi 12 janvier 2024.

Par téléphone au 05 56 49 88 88 ou par mail invitation@mairie-begles.fr

Un accueil spécifique pour les enfants âgés de 3 à 12 ans sera organisé par des animateurs de 19h à 21h, merci de nous en informer si vous souhaitez en bénéficier. Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine

