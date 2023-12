Repas des séniors pour le nouvel an Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde Repas des séniors pour le nouvel an Salle Jean Lurçat Bègles, 11 janvier 2024 11:00, Bègles. Repas des séniors pour le nouvel an Jeudi 11 janvier 2024, 12h00 Salle Jean Lurçat Sur inscription, gratuit La Ville organise deux repas festifs, le jeudi 11 et le vendredi 12 janvier à 12h à la salle Jean Lurçat, pour les personnes âgées de plus de 75 ans. Vous pouvez vous inscrire à l’une de ces deux dates auprès du Bureau Information Séniors par téléphone au 05 56 49 69 32 ou par mail à info.seniors@mairie-begles.fr. Les inscriptions sont limitées et obligatoires, et sont ouvertes à partir du lundi 20 novembre. Les colis de Noël sont maintenus pour les personnes âgées en perte d’autonomie bénéficiant des services du CCAS. Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 05 56 49 69 32 »}, {« type »: « email », « value »: « info.seniors@mairie-begles.fr »}] [{« link »: « mailto:info.seniors@mairie-begles.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2024-01-11T12:00:00+01:00 – 2024-01-11T16:00:00+01:00

2024-01-11T12:00:00+01:00 – 2024-01-11T16:00:00+01:00 seniors Détails Heure : 11:00 Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Code postal 33130 Lieu Salle Jean Lurçat Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age min 75 Age max 99 Lieu Ville Salle Jean Lurçat Bègles Latitude 44.808857 Longitude -0.554339 latitude longitude 44.808857;-0.554339

Salle Jean Lurçat Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/