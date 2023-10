Collecte de sang Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

L'établissement français du sang et l'association pour le Don de Sang Bénévole de Bègles organisent une collecte de sang. Le saviez-vous ❓

Dans les situations d'urgence, les poches de sang doivent être disponibles en moins d'une demi-heure pour ne pas nuire à la santé des patients. 1️⃣0️⃣0️⃣0️⃣ dons par jour sont nécessaires en Région Nouvelle-Aquitaine pour soigner les malades.

Collecte de sang
Vendredi 20 octobre, 15h00-19h00
Salle Jean Lurçat
20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles

