Gironde Où atterrir ? Salle Jean Lurçat Bègles, 15 octobre 2023, Bègles. Où atterrir ? Dimanche 15 octobre, 14h30 Salle Jean Lurçat Sur inscription Bruno Latour, philosophe, auteur de Où atterrir ? Comment s’orienter en politique, offre un nouveau regard sur ce que nous avons l’habitude d’appeler la crise écologique, qu’il traduit par une crise des conditions de subsistance des habitants. Il propose d’inventer, face à l’urgence de la situation, de nouvelles formes d’action. Vous voulez savoir lesquelles et participer ? Cet atelier de présentation, animé par le Collectif Rivage dans le cadre de la Semaine de la résilience, est pour vous !

Pour s'inscrire : https://www.collectifrivage.com/inscriptions-semaine-resilience

Salle Jean Lurçat
20 rue Pierre et Marie Curie
33130 Bègles
Bègles
33130 Gironde
Nouvelle-Aquitaine

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

