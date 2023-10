« Où atterrir ? » avec le collectif Rivage Salle Jean Lurçat Bègles, 15 octobre 2023, Bègles.

« Où atterrir ? » avec le collectif Rivage Dimanche 15 octobre, 14h30 Salle Jean Lurçat Sur inscription

La démarche « Où atterrir ? » associe les pratiques artistiques et cartographiques aux méthodes d’enquête pour redéfinir le territoire à partir des dépendances et revitaliser le collectif dans un contexte de mutation climatique.

Dans cet atelier, Loïc Chabrier et Maëliss Le Bricon, artistes-médiateurs et porteurs du projet « Où atterrir ? » à Bordeaux, vous invitent à mener l’enquête sur votre terrain de vie à partir de vos attachements.

TAtelier tout public.

Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre Curie Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « link », « value »: « https://www.collectifrivage.com/inscription-ateliers »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

2023-10-15T14:30:00+02:00 – 2023-10-15T16:30:00+02:00

Collectif Rivage