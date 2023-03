Table ronde – réunion publique Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’Évènement: Bègles

Gironde

Table ronde – réunion publique Salle Jean Lurçat, 13 mars 2023, Bègles. Table ronde – réunion publique Lundi 13 mars, 19h30 Salle Jean Lurçat Clément Rossignol Puech et le Conseil Municipal vous invitent à une table ronde sur le thème :

Quelles actions municipales pour l’accès des habitants à une nourriture de qualité ?

Les exemples de Bègles et de Mouans-Sartoux (Alpes-Maritimes).

Seront présents aux côtés de Clément Rossignol Pech, maire de Bègles : Gilles Perole, adjoint au maire de Mouans-Sartoux, délégué à l’enfance, l’éducation et l’alimentation, ainsi que Loïc Prud’homme, député de Gironde et porteur d’une proposition de loi sur les charcuteries nitrées. Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-13T19:30:00+01:00 – 2023-03-13T21:00:00+01:00

2023-03-13T19:30:00+01:00 – 2023-03-13T21:00:00+01:00

Détails Catégories d’Évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Salle Jean Lurçat Adresse 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Ville Bègles Departement Gironde Age max 99 Lieu Ville Salle Jean Lurçat Bègles

Salle Jean Lurçat Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Table ronde – réunion publique Salle Jean Lurçat 2023-03-13 was last modified: by Table ronde – réunion publique Salle Jean Lurçat Salle Jean Lurçat 13 mars 2023 Bègles Salle Jean Lurçat Bègles

Bègles Gironde