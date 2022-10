Concert de Noël Salle Jean Lurçat Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Concert de Noël Salle Jean Lurçat, 3 décembre 2022, Bègles. Concert de Noël Samedi 3 décembre, 20h00 Salle Jean Lurçat

Entrée libre sur réservation

Concert handicap moteur mi Salle Jean Lurçat 20 rue Pierre et Marie Curie 33130 Bègles Bègles 33130 Gironde Nouvelle-Aquitaine Concert de Noël A l’occasion des cinquante de la Maison Municipale de la Musique, cette dernière vous propose un concert à l’occasion des fêtes. Moment de rencontres et de partage, le concert de Noël a pour projet de mettre en avant les ensembles des classe et les chants des enfants.

Les élèves de tous les niveaux se succèdent sur scène autour d’un répertoire varié et attrayant pour le plaisir de tous. Ouvert à tous sur réservation.

Samedi 3 Décembre à 20 h

Salle Jean Lurçat

