Tarifs : 8 € pour la soirée avec le repas, 5 € pour la soirée (sans le repas)

Le septième « cabaret du monde/fest-noz » sera animé par des musiciens de différents pays, pour passer un bon moment, danser, manger, pour un accueil digne des réfugiés en Pays de Quimperlé. Salle Jean-Louis Rolland Salle Jean-Louis Rolland, Rédené Rédené 29300 Finistère Bretagne Le septième « cabaret du monde/fest-noz » sera animé par des musiciens de différents pays, pour passer un bon moment, danser, manger des choses inhabituelles, faire connaissance avec ceux qui militent pour un accueil digne des réfugiés en Pays de Quimperlé. Plateau : Kaouenned

Wôyô

Mahdi

Cheñch’Tu

Kenaluego Organisé par Ti ar vro Bro Kemperle et Cent pour un toit.

