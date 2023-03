Les Croqueurs de pommes Salle Jean-Louis Dupuy Thuré Catégories d’Évènement: Thuré

Vienne

Les Croqueurs de pommes Salle Jean-Louis Dupuy, 18 mars 2023, Thuré. Les Croqueurs de pommes Samedi 18 mars, 09h30 Salle Jean-Louis Dupuy Entrée gratuite Le Foyer Loisirs de Thuré organise « Les Croqueurs de pommes », samedi 18 mars, de 9h30 à 16h00, à la salle Jean-Louis Dupuy. Entrée Gratuite. Le matin : Démonstration de greffes

Le midi : Repas sur place (10€ sur réservation seulement)

L’après-midi : Taille dans un verger (chez Alain FAULCON)

Pour tous renseignements : Mireille COLLIN au 06 60 47 79 87 Salle Jean-Louis Dupuy Rue des Blanchards 86540 THURE Thuré 86540 Vienne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 06 60 47 79 87 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-18T09:30:00+01:00 – 2023-03-18T16:00:00+01:00

2023-03-18T09:30:00+01:00 – 2023-03-18T16:00:00+01:00 pommes FLT

Détails Catégories d’Évènement: Thuré, Vienne Autres Lieu Salle Jean-Louis Dupuy Adresse Rue des Blanchards 86540 THURE Ville Thuré Departement Vienne Lieu Ville Salle Jean-Louis Dupuy Thuré

Salle Jean-Louis Dupuy Thuré Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/thure/

Les Croqueurs de pommes Salle Jean-Louis Dupuy 2023-03-18 was last modified: by Les Croqueurs de pommes Salle Jean-Louis Dupuy Salle Jean-Louis Dupuy 18 mars 2023 Salle Jean-Louis Dupuy Thuré Thuré

Thuré Vienne