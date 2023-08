Causerie sur la biodiversité domestique Salle Jean Jaurès Uzerche, 17 septembre 2023, Uzerche.

Présentation et échanges sur la protection de la biodiversité naturelle. La protection de la biodiversité naturelle s’invite aujourd’hui dans de nombreux discours, voire dans des débats animés.

S’il est un sujet qui réunit l’homme, le paysan et la biodiversité, c’est bien la biodiversité domestique. Celle qui est patiemment recherchée par les éleveurs ou les cultivateurs qui choisissent cette démarche.

La dimension patrimoniale de ces animaux « de terroir » puise ses origines à la fois chez l’animal lui-même et chez celui qui en prend soin. Elle est également aujourd’hui considérée comme une opportunité pour faire face aux défis à venir.

La présenter dans ses aspects patrimoniaux, sociaux et scientifiques, c’est interroger le rapport entre l’homme et l’animal à travers l’activité d’élevage, ainsi que notre relation avec le vivant en général.

Le terme « race » est encore entaché des dérives passées, mais il y a encore de la matière à explorer pour lui redonner son sens de variabilité et de richesse.

