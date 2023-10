Exposition : « Saint-Uze et Saint Barthélémy, hier et aujourd’hui » Salle Jean Jaures Saint-Uze, 21 octobre 2023, Saint-Uze.

Saint-Uze,Drôme

Exposition consacrée à chacune des communes avec d’anciennes cartes postales et de photos anciennes juxtaposées avec des prises de vue modernes. Il sera possible de constater quelles sont les évolutions qui ont marqués ces 2 villages..

2023-10-21 10:00:00 fin : 2023-10-22 18:00:00. .

Salle Jean Jaures

Saint-Uze 26240 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



An exhibition devoted to each of the villages, with old postcards and photos juxtaposed with modern shots. You’ll be able to see the changes that have taken place in these 2 villages.

Una exposición dedicada a cada uno de los municipios, con postales y fotos antiguas yuxtapuestas a instantáneas modernas. Podrás ver los cambios que se han producido en estos 2 pueblos.

Eine Ausstellung über jede der beiden Gemeinden mit alten Postkarten und alten Fotos, die modernen Aufnahmen gegenübergestellt werden. Es wird gezeigt, welche Entwicklungen die beiden Dörfer geprägt haben.

Mise à jour le 2023-10-16 par Office de Tourisme Porte de DrômArdèche