Prix d’entrée pour les spectateurs : 4,00 € (dès 16 ans). Candidats : inscription gratuite du 1er janvier au avant le 10 mars 2023.

Dis-moi Dix mots Salle Jean Jaurès Rue Jean Jaurès, Fresnes-sur-Escaut Fresnes-sur-Escaut 59970 Nord Hauts-de-France [{« link »: « http://www.academie-theatre-amateur.fr/le-concours-d-u00e9loquence »}] Concours d’éloquence 2023 de Fresnes-sur-Escaut (59970). Suite au succès de la première édition en mars 2022, le Concours d’éloquence de Fresnes-sur-Escaut organisé par l’Académie de théâtre amateur reviendra honorer la journée mondiale du théâtre en 2023 ! Pour cette seconde édition, on garde la même formule : les candidats âgés de 13 à 99 ans devront, devant un jury de professionnels, répondre en quelques minutes à une question qui leur sera posée lors de l’inscription.

Nouveauté cette année : l’événement s’ouvre aux plus jeunes de 9 à 12 ans avec le Concours d’éloquence Junior. Pour eux, le défi à relever sera la lecture d’un texte avec un peu d’intonations et sans bafouillages.

SAMEDI 18 MARS 2023

Salle Jean Jaurès de Fresnes-sur-Escaut

• 17H30 : Concours d’éloquence junior (Durée : 1h30)

• Bar et sandwichs entre les deux Concours.

• 20H00 : Concours d’éloquence (Durée : 2h30)

PRIX D’ENTRÉE : 3,00 € par personne (dès 16 ans)

Toutes les informations et les inscriptions pour les candidats en ligne ici : www.academie-theatre-amateur.fr/le-concours-d-éloquence

