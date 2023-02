La Dictée de Fresnes-sur-Escaut Salle Jean Jaurès, 17 mars 2023, Fresnes-sur-Escaut.

Événement se déroulant dans le cadre de Semaine de la langue française et de la Francophonie 2023

Fresnes-sur-Escaut organise sa première Dictée ouverte à tous de 13 à 99 ans, un nouveau rendez-vous à ne manquer sans faute. Pour ce moment convivial, une grande dictée dont les résultats seront annoncés lors du Concours d'éloquence de l'Académie et LE mot en or qui vous permettra peut-être de déjà gagner des prix dès le soir-même.

Alors à vos stylos et venez relever le défi !

ORGANISATION DE LA DICTÉE DU VENDREDI 17 MARS 2023, SALLE JEAN JAURÈS

• À partir de 19h30 : accueil des élèves, bar et petite restauration proposée.

• 20h00 : Dictée, mots bonus et mot en or.

• 20h45 : Pause musicale, bar et petite restauration.

• 21h15 : Résultats des mots bonus et du mot en or, remise des prix.

• 21h30 : Fin de soirée.

RÉSULTATS ET CORRECTION

• Samedi 18 mars 2023 : Annonce du palmarès lors du Concours d’éloquence de l’Académie de théâtre amateur

• Lundi 20 mars 2023 : Mise en ligne des résultats et de la correction de la Dictée sur le site web de l’Académie (www.academie-theatre-amateur.fr/la-dictée/)

VOUS SOUHAITEZ PARTICIPER À LA DICTÉE ?

Inscrivez-vous dès maintenant sur www.academie-theatre-amateur.fr/la-dictée !

Un événement organisé dans le cadre de la Semaine nationale de la langue française et de la francophonie et dans le cadre de l’action “Dis-moi dix mots” portée par le Ministère de la Culture.

VENDREDI 17 MARS 2023

20H00 – Salle Jean Jaurès de Fresnes-sur-Escaut

Gratuit, sur inscription avant le 15 mars 2023.

Organisation : Académie de théâtre amateur

www.academie-theatre-amateur.fr



©Académie de théâtre amateur