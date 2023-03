LES AMIS DU MUSÉE – CONFÉRENCE « LES FRÈRES MARTEL SCULPTEURS VENDÉENS » Salle Jean Jaurès, 2 avril 2023, Fontenay-le-Comte Fontenay-le-Comte.

LES AMIS DU MUSÉE – CONFÉRENCE « LES FRÈRES MARTEL SCULPTEURS VENDÉENS »

32 rue du Gaingalet Salle Jean Jaurès Fontenay-le-Comte Vendée Salle Jean Jaurès 32 rue du Gaingalet

2023-04-02 – 2023-04-02

Salle Jean Jaurès 32 rue du Gaingalet

Fontenay-le-Comte

Vendée

Fontenay-le-Comte .

► Nés à Nantes en 1896, les jumeaux Jan et Joël Martel tenaient leur attachement à la Vendée de leur famille maternelle, originaire de Bois-de-Céné.

Ils y passèrent de nombreux séjours, enfants puis adolescents, soit à La Chapellennie (Saint-Jean-de-Monts), soit au Mollin, près de La Garnache, adultes durant leurs vacances mais aussi durant la période de l’Occupation où ils s’y replièrent.

On a vanté leur « gémellité créatrice » affirmée dès le début des années vingt. Ils vont acquérir une dimension d’artistes d’avant-garde, de renommée nationale et internationale. Parmi leurs centaines d’œuvres, monuments funéraires et monuments aux Morts, monuments commémoratifs, bustes et portraits sculptés, fresques, statues en ronde bosse, bas et hauts reliefs, art sacré, sculptures animalières voire groupes et objets décoratifs… on retiendra la quarantaine de réalisations et projets qu’ils élaborèrent en Vendée ou sur la Vendée, du début des années 1920 au début des années 1960, avant de disparaître à quelques mois d’intervalle, en 1966.

Frontalité, diagonalité, circularité, sont les clés de lecture de l’œuvre sculpté, sans cesse réinventé

► Conférencier : Historienne, Florence Regourd propose ici une nouvelle approche de ces artistes de l’Art Déco synthétique

en mouvement, grâce à un grand nombre d’inédits, incluant croquis et dessins, ébauches et maquettes préparatoires, issus des collections familiales des Martel ou de l’Historial Conservation départementale de Vendée.

—————–

Tarif : 4€ – Gratuit pour les adhérents

Les Amis du Musée vous invite à leur traditionnelle conférence du dimanche !

amismuseevendeen@gmail.com +33 2 51 51 90 10 http://club.quomodo.com/amis-du-musee-vendeen/conferences/prochaines-conferences.html

Salle Jean Jaurès 32 rue du Gaingalet Fontenay-le-Comte

dernière mise à jour : 2023-03-18 par