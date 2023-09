Jeux en famille Salle Jean Jaurès Briare Catégorie d’Évènement: Briare Jeux en famille Salle Jean Jaurès Briare, 7 octobre 2023, Briare. Jeux en famille Samedi 7 octobre, 14h00 Salle Jean Jaurès Venez partager un bon moment en famille lors de l’après-midi Jeux organisé par le service animation jeunesse de la ville de Briare, salle Jean Jaurès, le samedi 7 octobre de 14 h à 18 h. De nombreuses activités sont au programme : structure gonflable, jeux de société, stand maquillage, jeux géants, jeux vidéo, concours de dessin. Le goûter est offert à tous les enfants. L’entrée et les activités sont gratuites. Salle Jean Jaurès Rue de l’Industrie, Briare Briare [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 31 20 08 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.stjean@villedebriare.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00

2023-10-07T14:00:00+02:00 – 2023-10-07T18:00:00+02:00 FMACEN045V50ADFP pixabay Détails Catégorie d’Évènement: Briare Autres Lieu Salle Jean Jaurès Adresse Rue de l'Industrie, Briare Ville Briare Lieu Ville Salle Jean Jaurès Briare latitude longitude 47.627292;2.746035

Salle Jean Jaurès Briare https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/briare/