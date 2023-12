Forum Petite Enfance 2024 Salle Jean Jaurès Bassens, 20 janvier 2024, Bassens.

Forum Petite Enfance 2024 Samedi 20 janvier 2024, 14h00 Salle Jean Jaurès Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-20T14:00:00+01:00 – 2024-01-20T17:00:00+01:00

Forum de présentation des modes d’accueil du jeune enfant.

Informations sur les différents modes d’accueil Petite Enfance, en présence des responsables des structures, à destination des familles du territoire : parents, futurs parents, enfants.

Renseignements : 06 77 75 40 90 / 06 02 18 47 31 / rpe.bascar@gmail.com, Relais Petite Enfance

Salle Jean Jaurès avenue de la République 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine

