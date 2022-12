Forum Petite Enfance : quel mode d’accueil pour mon enfant ? Salle Jean Jaurès Bassens Catégories d’évènement: Bassens

Forum Petite Enfance : quel mode d’accueil pour mon enfant ? Salle Jean Jaurès, 28 janvier 2023, Bassens. Forum Petite Enfance : quel mode d’accueil pour mon enfant ? Samedi 28 janvier 2023, 14h00 Salle Jean Jaurès

entrée libre

Temps d’information à destination des parents bassenais souhaitant connaître les différents modes d’accueils de la petite enfance (0/3 ans). Salle Jean Jaurès avenue de la République 33530 Bassens Bassens 33530 Gironde Nouvelle-Aquitaine Forum à destination des parents sur les différents modes d’accueils de la petite enfance (0/3 ans). Renseignements : 06 77 75 40 90, Relais Petite Enfance

