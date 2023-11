Marché de Noël Solidaire de La Chapelle sur Erdre Salle Jean Jaurès (à la Chapelle Sur Erdre) La Chapelle-sur-Erdre Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique

Nantes Marché de Noël Solidaire de La Chapelle sur Erdre Salle Jean Jaurès (à la Chapelle Sur Erdre) La Chapelle-sur-Erdre, 10 décembre 2023, La Chapelle-sur-Erdre. 2023-12-10

Horaire : 10:00 18:00

Gratuit : non Samedi 9 et dimanche 10 décembre 2023. 12 associations de solidarité internationale vous proposeront bijoux, vanneries, objets en bois…, mais aussi huiles, dattes, confitures, savon… au Marché de Noël Solidaire. Vente de gâteaux et de boissons. Salle Jean Jaurès (à la Chapelle Sur Erdre) La Chapelle-sur-Erdre 44240

02 51 81 87 10 Détails Catégories d’Évènement: Loire-Atlantique, Nantes Autres Lieu Salle Jean Jaurès (à la Chapelle Sur Erdre) Adresse Rue Jean Jaurès Ville La Chapelle-sur-Erdre Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Jean Jaurès (à la Chapelle Sur Erdre) La Chapelle-sur-Erdre latitude longitude 47.301054464, -1.551385269

Salle Jean Jaurès (à la Chapelle Sur Erdre) La Chapelle-sur-Erdre Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-chapelle-sur-erdre/