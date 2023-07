Repas des chasseurs Salle Jean Jardel Duravel Catégories d’Évènement: Duravel

Lot Repas des chasseurs Salle Jean Jardel Duravel, 29 juillet 2023, Duravel. Duravel,Lot Les chasseurs de Duravel organisent un repas avec musique Réservation obligatoire.

Apportez vos couverts.

2023-07-29 19:30:00 fin : 2023-07-29 . 18 EUR.

Salle Jean Jardel

Duravel 46700 Lot Occitanie



The Duravel hunters organize a meal with music Reservations essential.

Bring your cutlery Los cazadores de Duravel organizan una comida con música Reserva obligatoria.

Traiga sus cubiertos Die Jäger von Duravel organisieren ein Essen mit Musik Eine Reservierung ist erforderlich.

