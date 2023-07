Réunion publique pour le nouveau programme de BRS (Bail Réel Solidaire) – TERRA DOMUS Salle Jean IV, Hôtel de Ville Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Réunion publique pour le nouveau programme de BRS (Bail Réel Solidaire) – TERRA DOMUS Salle Jean IV, Hôtel de Ville Guérande, 12 octobre 2023, Guérande. Réunion publique pour le nouveau programme de BRS (Bail Réel Solidaire) – TERRA DOMUS Jeudi 12 octobre, 19h00 Salle Jean IV, Hôtel de Ville Une réunion publique sur le BRS (Bail Réel Solidaire) aura lieu le 12 octobre 2023 à 19h à la mairie de Guérande (Salle Jean IV).

Ce dispositif d’accession à la propriété permet aux personnes éligibles de devenir propriétaires des murs de leur logement à un prix très attractif. Pour le terrain, le propriétaire verse une redevance mensuelle.

Le dispositif BRS sera présenté ainsi que les projets de SILENE et MFLA/GHT, à l’écoquartier de Maison Neuve. Salle Jean IV, Hôtel de Ville 44350 Guérande 44350 Quéniquen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « email », « value »: « brs@uniter-44.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

