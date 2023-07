Réunion publique sur la Mutuelle communale solidaire Salle Jean IV, Hôtel de Ville Guérande Catégories d’Évènement: Guérande

Loire-Atlantique Réunion publique sur la Mutuelle communale solidaire Salle Jean IV, Hôtel de Ville Guérande, 14 septembre 2023, Guérande. Réunion publique sur la Mutuelle communale solidaire Jeudi 14 septembre, 18h00 Salle Jean IV, Hôtel de Ville La question des inégalités face à la santé dans l’accès aux droits et le recours aux soins est un sujet majeur. C’est pour répondre aux besoins de l’ensemble des habitants et permettre l’accès à tous à une complémentaire mutuelle communale solidaire que la ville de Guérande a mis en concurrence plusieurs mutuelles. C’est la Mutuelle MRCN qui a été retenue, donnant lieu à une signature de convention en juin dernier. A qui s’adresse t-elle ?

Tous les Guérandais, majeurs et mineurs, que vous soyez étudiants, saisonniers, actifs ou retraités. Vous pourrez adhérer sans questionnaire médical et sans conditions de ressources. Dans quel but ?

Pour vous faire rembourser la part complémentaire des dépenses de santé. Cette mutuelle vient en complément de l’Assurance Maladie pour assurer une prise en charge de santé de qualité à moindre coût (pour des interventions d’optique, dentaires, auditives, hospitalisation, etc.). Posez vos questions lors de la réunion publique, et n’hésitez pas à prendre contact avec la conseillère mutualiste attachée à Guérande : Edwige LOBBESTAËL au 07 84 12 70 39 ou sur elobbestael@mutuellemcrn.fr Salle Jean IV, Hôtel de Ville 44350 Guérande 44350 Quéniquen Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« link »: « mailto:elobbestael@mutuellemcrn.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-14T18:00:00+02:00 – 2023-09-14T19:30:00+02:00

2023-09-14T18:00:00+02:00 – 2023-09-14T19:30:00+02:00 mutuelle communale Adobe Stock Détails Catégories d’Évènement: Guérande, Loire-Atlantique Autres Lieu Salle Jean IV, Hôtel de Ville Adresse 44350 Ville Guérande Departement Loire-Atlantique Lieu Ville Salle Jean IV, Hôtel de Ville Guérande

Salle Jean IV, Hôtel de Ville Guérande Loire-Atlantique https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/guerande/