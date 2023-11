Elixir Salle Jean Hartmann | Pompey Pompey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Pompey Elixir Salle Jean Hartmann | Pompey Pompey, 2 décembre 2023, Pompey. Elixir Samedi 2 décembre, 21h00 Salle Jean Hartmann | Pompey 8,00 € et 6,00 € pour les adhérents – prix réduits familles et groupes Avec Elixir, nous retrouverons avec plaisir toute l’équipe de la MJC et la salle de Pompey est suffisamment large pour que tous ceux qui dansent en rond s’y retrouvent comme en Avignon! Salle Jean Hartmann | Pompey 59 Avenue du Général de Gaulle, 54340 Pompey. France Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

