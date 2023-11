Elixir Salle Jean Hartmann | Pompey Pompey Catégories d’Évènement: Meurthe-et-Moselle

Pompey Elixir Salle Jean Hartmann | Pompey Pompey, 2 décembre 2023, Pompey. Elixir Samedi 2 décembre, 21h00 Salle Jean Hartmann | Pompey 8,00 € La MJC de Pompey organise son traditionnel Bal Folk, avec le groupe folk médiéval Elixir qui vous fera danser jusqu’au bout de la nuit.

Bonne ambiance et convivialité garantie.

Buvette/Crêpes sur place Salle Jean Hartmann | Pompey 59 Avenue du Général de Gaulle, 54340 Pompey. France Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T21:00:00+01:00 – 2023-12-02T23:59:00+01:00

Salle Jean Hartmann | Pompey 59 Avenue du Général de Gaulle, 54340 Pompey. France Pompey 54340 Meurthe-et-Moselle Grand Est Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

