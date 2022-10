IL NOUS FAUT ARRACHER LA JOIE AUX JOURS QUI FILENT Salle Jean Genet – Couches​ Couches Catégories d’évènement: Couches

Saône-et-Loire

IL NOUS FAUT ARRACHER LA JOIE AUX JOURS QUI FILENT Salle Jean Genet – Couches​, 10 mars 2023, Couches. IL NOUS FAUT ARRACHER LA JOIE AUX JOURS QUI FILENT Vendredi 10 mars 2023, 20h00 Salle Jean Genet – Couches​ Texte : Agnès LARROQUE / Mise en scène : Agnès LARROQUE & Laure SEGUETTE – Une tragi-comédie familiale sur Alzheimer…que vous n’êtes pas prêt-e-s d’oublier! Salle Jean Genet – Couches​ Couches (71490) Salle Jean Genet Couches 71490 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Robert, le patriarche de la famille Durand s’effondre devant le match de rugby France-Galles, le jour de ses 80 ans. Il finit dans une urne en forme de ballon de rugby, sur le buffet de la cuisine. Denise, sa femme, se demande chaque jour qui passe « Il est où Robert ? », « Il est dans le ballon maman ». Elle n’y comprend rien, de moins en moins. Alzheimer… Heureusement ses filles sont là. L’infirmière, installée au domicile parental, s’occupe de tout, la professeure en collège vient en soutien sur toutes les vacances scolaires et la comédienne débarque en courant d’air intermittent sans jamais prévenir…

Trois sœurs. Trois femmes. Trois trajectoires que les rencontres, la vie, les choix ont fini par séparer. Une maman qui disparaît chaque jour un peu plus et un frère mort à 20 ans qui passe de temps en temps, pour voir…

Princesse, un ara multicolore majestueux, va faire joyeusement tanguer cette si fragile embarcation… Textes : Agnès LARROQUE / Mise en scène : Agnès LARROQUE & Laure SEGUETTE / Avec : Elizabet BARBAZIN, Adeline BENAMARRA, Irène CHAUVE, Romain PICHARD, Emannuelle VEIN

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-10T20:00:00+01:00

2023-03-10T22:00:00+01:00

