Les Parfums de Lorient Salle jean genet COUCHES Catégorie d’évènement: Couches

Les Parfums de Lorient Salle jean genet, 12 mai 2023, COUCHES. Les Parfums de Lorient Vendredi 12 mai, 20h00 Salle jean genet Ensemble de clarinettes et percussions avec conteur.

Entrée libre, dans la limite des places disponibles. Salle jean genet , 71490 COUCHES COUCHES Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-12T20:00:00+02:00 – 2023-05-12T21:30:00+02:00

