Stage de Fandango le 13 Mai 2023 à Tournefeuille Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31), 13 mai 2023, . Stage de Fandango le 13 Mai 2023 à Tournefeuille Samedi 13 mai, 14h00 Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31) 10 € pour les non-adhérents Stage de Fandango du pays basque animé par Françoise Farenc reconnue dans le mileu de la danse traditionnel pour ses connaissances et sa pédagogie. Le stage s’adresse aux débutants et aux danseurs ayant besoin d’un rafraichissement. Pour les débutants, il est toutefois fortement recommandé d’avoir déjà une expérience en danse. Renseignements: 06 88 94 07 96 05 61 85 97 32 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt MONTEL (500 m de marche à pied) source : événement Stage de Fandango le 13 Mai 2023 à Tournefeuille publié sur AgendaTrad Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31) Rue de Provence Salle Jean Gay-annexe, 31170 Tournefeuille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/42224 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

