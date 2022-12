Bal trad avec Accord’ à Côté, Louvat’ Oc et Tradivarium Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31)

Bal trad avec Accord’ à Côté, Louvat’ Oc et Tradivarium Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31), 22 janvier 2023, . Bal trad avec Accord’ à Côté, Louvat’ Oc et Tradivarium Dimanche 22 janvier 2023, 15h00 Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31) organisé par Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31) Rue de Provence Salle Jean Gay-annexe, 31170 Tournefeuille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39977 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le Club de Danses d’Occitanie et d’AIlleurs vous invite à un Dimanche dansant pour occuper une froide journée d’hiver. Nous recevons à partir de 15 h à l’annexe du gymnase Jean Gay pas moins de 3 formations : Accord’ à Coté Groupe créé en 2010, formé de 4 à 9 musiciens (selon les époques) issus des ateliers d’Arpalhands. A l’origine, le propos de ce groupe était d’entretenir le répertoire acquis en atelier. Depuis, boutons de nacre, cordes et anches se retrouvent pour faire sonner, frotter et échanger leurs courants d’airs à l’occasion de belles rencontres. Louvat’ Oc, Description à venir Tradivarium Ce groupe de musique d’ensemble d’Arpalhands d’une trentaine de musiciens est dirigé par Rémi Geffroy, jeune accordéoniste diatonique talentueux à la créativité et à l’énergie débordante et communicative.Tradivarium se composé d’instruments variés (accordéon diatonique, violon, guitare, flûte, …)Le répertoire s’étend des musiques traditionnelles, à des compositions originales, des musiques de films réinterprétées pour les mettre au service de la danse. A l’issue du bal, un apéritif sera offert Renseignements: 06 88 94 07 96 05 61 85 97 32 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt MONTEL (500 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures jusqu’à 1:20 source : événement Bal trad avec Accord’ à Côté, Louvat’ Oc et Tradivarium publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-22T15:00:00+01:00

2023-01-22T18:00:00+01:00

Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31) Adresse Rue de Provence Salle Jean Gay-annexe, 31170 Tournefeuille, France

