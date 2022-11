Soirée initiation aux danses irlandaises Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31)

Soirée initiation aux danses irlandaises Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31), 17 janvier 2023, . Soirée initiation aux danses irlandaises Mardi 17 janvier 2023, 20h30 Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31)

5 € pour les non-adhérents

organisé par Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31) Rue de Provence Salle Jean Gay-annexe, 31170 Tournefeuille, France [{« link »: « https://agendatrad.org/e/39955 »}, {« link »: « https://agendatrad.org/ »}] Le Club de Danses d’Occitanie et d’Ailleurs de Tournefeuille organise une soirée d’initiation aux danses d’Irlande La soirée est animée par Marie-HélèneCoatrine bien connue pour sa compétence et sa pédagogie. Un programme détaillé sera publié prchainement La soirée se déroulera à l’annexe du gymnase Jean Gay L’entrée est libre pour les membres du club ayant souscrit cette option (35 € l’année) et à 5 € pour les autres (aucune obligation d’être adhérent au club) Renseignements: 05 61 85 97 32 ou 06 88 94 07 96 Accés par bus Tisséo ligne L3 (Arènes-Plaisance) arrêt Montel (500 m de marche à pied) Retour: bus L3 vers ARÈNES toutes les 1/2 heures jusqu’à 0 h 45 source : événement Soirée initiation aux danses irlandaises publié sur AgendaTrad

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-01-17T20:30:00+01:00

2023-01-17T23:00:00+01:00

Détails Autres Lieu Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31) Adresse Rue de Provence Salle Jean Gay-annexe, 31170 Tournefeuille, France Age maximum 110 lieuville Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31)

Salle Jean Gay-annexe, Tournefeuille (31) https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//